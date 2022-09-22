Студентов-заочников в России могут привлечь к частичной мобилизации

Студенты вузов РФ заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации.

Студенты российских вузов заочной формы обучения могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии, сообщается в пятницу в Telegram-канале информационного портала «Объясняем.рф». На него ссылается агентство ТАСС.

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в сообщении.

Кроме того, на службу по мобилизации могут быть призваны выпускники военных вузов, если они прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса; выпускники военных учебных центров при государственных вузах, если они освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооруженных сил России. Отмечается, что решение в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с учетом всех обстоятельств.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса, отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IТ-компаний, операторов связи и С. И. Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55.