Студенты из Финляндии незаконно перешли границу на севере Карелии и вернулись обратно

Теперь нарушителям границы грозит штраф или лишение свободы сроком до одного года.

Группа молодых людей из Центральной Европы незаконно перешла российско-финляндскую границу на севере Карелии, после чего вернулась обратно в Финляндию. По сообщению финских пограничников, инцидент произошел в минувшие выходные в районе Куусамо, который расположен по соседству с Лоухским районом республики.

Нарушителями границы оказались студенты, которые находятся в Финляндии на обучении. Они доехали до Куусамо доехали до Куусамо, а потом решили с помощью Google Maps добраться до границы, чтобы посмотреть на Россию. Теперь, по финским законам, им грозит штраф или лишение свободы сроком до одного года.