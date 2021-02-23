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23.02.2021 14:58

Студенты из Финляндии незаконно перешли границу на севере Карелии и вернулись обратно

Новости. Происшествия
11:12, 24 Февраля 2021
фото: © www.facebook.com/pg/rajavartiolaitos
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Теперь нарушителям границы грозит штраф или лишение свободы сроком до одного года.

Группа молодых людей из Центральной Европы незаконно перешла российско-финляндскую границу на севере Карелии, после чего вернулась обратно в Финляндию. По сообщению финских пограничников, инцидент произошел в минувшие выходные в районе Куусамо, который расположен по соседству с Лоухским районом республики.

Нарушителями границы оказались студенты, которые находятся в Финляндии на обучении. Они доехали до Куусамо доехали до Куусамо, а потом решили с помощью Google Maps добраться до границы, чтобы посмотреть на Россию. Теперь, по финским законам, им грозит штраф или лишение свободы сроком до одного года.   

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Комментарии

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zanoza
2021-02-24 13:15:29
Как решето наша граница, вот тебе и мощная российская армия.
Andrey+
2021-02-24 11:44:33
Фантастическая глупость. Если бы их поймали на российской территории, то согласно ст. 322 ч. 3 УК им бы светило до 6 лет колонии. Тут тебе и преступление против гос.власти и организованная группа лиц по предварительному сговору - просто ария прокурора получилась бы! Такой вот Erasmus.
врунофф
2021-02-24 11:18:01
Не были уничтожены огнем на поражение. Иначе вони было бы до небес в толерастнутой эуропе.
Гость
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