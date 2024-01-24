Студенты из Петербурга разработали оригинальные туры по Карелии

К проекту присоединились учащиеся нескольких колледжей из республики.

Как пишут Аргументы и факты, участники просветительского молодежного проекта «Северная ретроспектива» разработали оригинальные туры выходного дня по Карелии. В будущем эти проекты могут пригодиться турфирмам или индивидуальным путешественникам.

Всего участниками проекта стали 47 студентов из вузов Петербурга, Сыктывкара, Вологды и других городов, пишут «Санкт-Петербургские ведомости». Кроме того, к проекту присоединились учащиеся нескольких колледжей из Карелии. Всего — одиннадцать команд.

«Каждая команда представила свой продукт — тур выходного дня по Карелии и сопредельным регионам — Ленинградской, Вологодской, Архангельской и Мурманской областям. Одни работали над волонтерским туром, другие ориентировались на промышленный, этнокультурный или сельскохозяйственный туризм. Ребята старались разработать жизнеспособные туристические продукты, прорабатывая, какую прибыль они могут принести», — рассказала руководитель проекта Наталья Кузнецова.