Студенты Карельского филиала РАНХиГС получат стипендии от Tele2

Tele2 учредила стипендиальную программу для студентов Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Студенты, изучив различные правовые и экономические аспекты нового цифрового мира, могут претендовать на гранты до 100 000 рублей.

Стипендию получат студенты, победившие в конкурсе исследовательских работ. Молодым специалистам предстоит предложить варианты решений задач, которые ставит цифровая трансформация перед бизнесом и экономикой страны. Для подготовки проектов студентам предложат 3 темы: "Правовые аспекты внедрения цифровой реальности", "Цифровизация как перспективное направление развития компании", "Человекоцентричность как основа успеха бизнеса будущего".

Принять участие в проекте смогут студенты 2, 3, 4 курсов очной формы обучения по направлениям подготовки бакалавриата "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2019 года. До 17 мая необходимо будет подготовить исследование. В конце мая экспертная комиссия определит пять стипендиатов, среди которых распределят денежный фонд в размере 350 000 рублей. Автор лучшей работы получит грант 100 000 рублей, два проекта – по 75 000, еще две работы отметят суммами по 50 000 рублей.

Стипендиальную программу Tele2 презентовали в Академии 14 и 15 февраля 2019 года. Коммерческий директор петрозаводского филиала оператора Андрей Зыкин рассказал о том, кто может претендовать на стипендию, как будет проходить конкурс и какие темы наиболее перспективны.

"Сегодня многие компании находятся в процессе цифровой трансформации – внедрения современных технологий. Речь не только про установку специального оборудования или программного обеспечения, но в первую очередь, про фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, коммуникациям. Высокоскоростной мобильный интернет, интернет вещей, виртуальная реальность, искусственный интеллект – все эти глобальные тренды кардинально меняют малый и крупный бизнес, систему права, организацию контроля и управления", – отметил коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

"Наша академия нацелена на подготовку специалистов, которые будут готовы к вызовам глобальной экономики. Цифровая трансформация кардинально меняет систему производства и управления. Неслучайно эта сфера в экономике выделена правительством в отдельный национальный проект, рассчитанный на десятилетие. Предложенные в рамках стипендиальной программы темы чрезвычайно актуальны. Уверен, что работа над проблематикой цифровой экономики поможет молодым людям в их профессиональном становлении", – директор Карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко.

Tele2 заключила соглашение с Карельским филиалом РАНХиГС в 2018 году. Оно подразумевает совместные мероприятия, содействующие успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда. В прошлом году оператор уже проводил лекции для студентов РАНХиГС по теме цифровой трансформации экономики.

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