Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
14:25, 18 Февраля 2019
фото: Tele2

Студенты Карельского филиала РАНХиГС получат стипендии от Tele2

Загрузка...

Tele2 учредила стипендиальную программу для студентов Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Студенты, изучив различные правовые и экономические аспекты нового цифрового мира, могут претендовать на гранты до 100 000 рублей. 

Стипендию получат студенты, победившие в конкурсе исследовательских работ. Молодым специалистам предстоит предложить варианты решений задач, которые ставит цифровая трансформация перед бизнесом и экономикой страны. Для подготовки проектов студентам предложат 3 темы: "Правовые аспекты внедрения цифровой реальности", "Цифровизация как перспективное направление развития компании", "Человекоцентричность как основа успеха бизнеса будущего".

Принять участие в проекте смогут студенты 2, 3, 4 курсов очной формы обучения по направлениям подготовки бакалавриата "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2019 года. До 17 мая необходимо будет подготовить исследование. В конце мая экспертная комиссия определит пять стипендиатов, среди которых распределят денежный фонд в размере 350 000 рублей. Автор лучшей работы получит грант 100 000 рублей, два проекта – по 75 000, еще две работы отметят суммами по 50 000 рублей.

Стипендиальную программу Tele2 презентовали в Академии 14 и 15 февраля 2019 года. Коммерческий директор петрозаводского филиала оператора Андрей Зыкин рассказал о том, кто может претендовать на стипендию, как будет проходить конкурс и какие темы наиболее перспективны.

"Сегодня многие компании находятся в процессе цифровой трансформации – внедрения современных технологий. Речь не только про установку специального оборудования или программного обеспечения, но в первую очередь, про фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, коммуникациям. Высокоскоростной мобильный интернет, интернет вещей, виртуальная реальность, искусственный интеллект – все эти глобальные тренды кардинально меняют малый и крупный бизнес, систему права, организацию контроля и управления", – отметил коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

"Наша академия нацелена на подготовку специалистов, которые будут готовы к вызовам глобальной экономики. Цифровая трансформация кардинально меняет систему производства и управления. Неслучайно эта сфера в экономике выделена правительством в отдельный национальный проект, рассчитанный на десятилетие. Предложенные в рамках стипендиальной программы темы чрезвычайно актуальны. Уверен, что работа над проблематикой цифровой экономики поможет молодым людям в их профессиональном становлении", – директор Карельского филиала РАНХиГС  Роман Пивненко.

Tele2 заключила соглашение с Карельским филиалом РАНХиГС в 2018 году. Оно подразумевает совместные мероприятия, содействующие успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда. В прошлом году оператор уже проводил лекции для студентов РАНХиГС по теме цифровой трансформации экономики.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-02-18 15:46:29
Самый спорный вуз Петрозаводска. До него жили и хватало тех, что есть. Которым совсем невмоготу в Питере учились в СЗПИ или финансовом, или культуры.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2019, 11:36
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет
12.02.2019, 12:09
"Я хочу жить"
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
12.02.2019, 09:50
Много удовольствия, мало пользы

Аналитика

Сегодня 10:55
Политкухня
Картонный иммунитет 9
Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, - никакой масштабной кампании пока не предвидится.
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 7
Сегодня 09:35
"Китайский дракон" пришел на Север 3
15.02.2019 10:09
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 5
14.02.2019 10:42
Галикеев боится за свою жизнь 6
14.02.2019 10:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 1
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

Активисты КПРФ поддержали борьбу жителей Карелии против "оптимизации" школ в районах
Сегодня 14:36
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»