Студенты колледжей в Карелии продолжают уходить на дистанционное обучение

За сутки шесть групп в двух колледжах закрылись на карантин из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса вышли три группы в Северном колледже в Сегеже и три группы в железнодорожном колледже Петрозаводска.

Кроме того, на "дистант" перевели один класс в школе поселка Лоймола в Суоярвском районе.

Также на карантин выведены две группы в детском саду № 4 в Петрозаводске.

За сутки завершенных карантинов в образовательных учреждениях нет.

Ранее сообщалось, что более 3200 школьников Карелии переведены на "дистант" из-за коронавируса.