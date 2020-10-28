Более 3200 школьников Карелии переведены на "дистант" из-за коронавируса

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев рассказал о ситуации с переводом школ на дистанционное обучение в регионе.

Как пишет на своей станице в "ВКонтакте" министр образования, в начале этой недели 61 школа в нашей республике вышла на каникулы.

"Это, определенно, важный период в учебном процессе: дети могут отдохнуть от уроков и домашних заданий, а педагоги сконцентрироваться на подготовке к будущей четверти. Но, кроме этого, всем участникам учебного процесса во время каникул важно не забывать и про противоэпидемические меры предосторожности", - пишет Роман Голубев.

По словам министра образования, на сегодняшний день наметилась положительная тенденция с эпидситуацией в школах: если 22 октября в республике на дистанционной форме обучения из-за контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией находились 3866 человек, или 185 классов, то сегодня, 29 октября, в Карелии 3228 человек, или 169 классов, которые выведены на дистанционное обучение.

"Как можно заметить, за 7 дней количество детей, которые вынуждены были сменить очную форму обучения на дистанционную, сократилось на 638 человек. В связи с этим, призываю жителей нашей республики ещё более ответственно подходить к соблюдению всех рекомендуемых противоэпидемических мер, носить маски в общественных местах, а также отказаться на время нестабильной эпидобстановки от общения с широким кругом людей и поездок в другие населенные пункты. Только так мы сможем завершить этот год в наиболее благоприятных условиях", - считает глава Минобразования региона.

Как сообщается в официальном паблике правительства республики, за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены один класс в школе № 9, один класс в школе № 34, два класса в школе № 36, один класс в школе № 46, один класс в школе № 48, один класс в лицее № 1, четыре класса в Державинском лицее в Петрозаводске и один класс в школе села Деревянное.

На "дистант" перешли также одна группа в педагогическом колледже, одна группа в колледже технологии и предпринимательства, одна группа в автотранспортном техникуме, одна группа в техникуме городского хозяйства и одна группа в колледже культуры и искусств.

За сутки завершенных карантинов в образовательных учреждениях нет.