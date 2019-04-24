Студенты консерватории Петрозаводска устроят флешмоб к Дню Победы

В здании ж/д вокзала студенты Петрозаводской государственной консерватории Глазунова исполнят песни военных лет.

В воскресенье 5 мая в 16.00 в главном здании ж/д вокзала города Петрозаводска пройдет флешмоб, приуроченный к Дню победы!

Мероприятие организовывают студенты Петрозаводской государственной консерватории Глазунова, вокально-инструментальный ансамбль.

Студенты исполнят военно-патриотические песни: "Смуглянка", "На солнечной поляночке", "Тёмная ночь", "Журавли", "А закаты алые", "Ах эти тучи в голубом", "Катюша".

Всех желающих приглашают присоединиться к акции.