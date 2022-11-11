Студенты медколледжа Петрозаводска вышли в «поле», чтобы закрепить знания на практике

Студенты Петрозаводского базового медицинского колледжа проходят производственную практику в медорганизациях Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Самое большое число наших будущих коллег — 29 медицинских сестёр — пришли в Детскую республиканскую больницу им И. Н. Григовича, 22 студента проходят практику в Больнице скорой медицинской помощи в неврологическом, терапевтическом и кардиологическом отделениях, 17 фельдшеров — на станции скорой помощи», — сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Также, по словам главы Минздрава Карелии, в центральные районные больницы приехали 8 медицинских сестёр и 5 фельдшеров.

«Все они закрепят полученные знания на практике, как говорится, в „поле“, — отметил Михаил Охлопков. — По окончании медколледжа выпускников с радостью примут на работу наши медицинские организации!».