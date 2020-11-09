Студия известного дизайнера Артемия Лебедева проконсультировала власти Петрозаводска по вывескам

Известная российская компания при необходимости окажет юридическую поддержку администрации города при утверждении дизайн-кода вывесок карельской столицы.

Напомним, после того, как Второй апелляционный суд из Санкт-Петербурга отменил решение Петросовета, установившего требования к установке вывесок на фасадах зданий, известный дизайнер Артемий Лебедев предложил администрации города помощь в создании дизайн-кода для вывесок, чтобы его не смог отменить ни один суд. Власти Петрозаводска воспользовались предложением дизайнера.

Студия Артемия Лебедева занимается созданием, продвижением дизайн-кодов для городов, а также юридическим сопровождением их реализации. На данный момент специалисты администрации Петрозаводска получили консультации сотрудников компании в формате видео-конференц-связи, сообщили в мэрии.

- Нормативному документу дали высокую оценку, - рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Никита Стрельников. – Особенно было отмечено, что непростое решение было разработано собственными силами Администрации.

Ранее сообщалось, что второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие нормативного акта из-за того, что процедурно не все мероприятия были выполнены. А именно не были проведены публичные слушания. К самому содержанию документа у суда не возникло замечаний. Он полностью соответствует всем необходимым требованиям. Специалисты Студии Артемия Лебедева выразили готовность продолжить консультации и при необходимости оказать дополнительную юридическую помощь.