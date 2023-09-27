Суд Лоухского района лишил родительских прав отца, не занимавшегося воспитанием дочери

Иск в инстанцию направила местная администрация.

Лоухский районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску местной администрации, исполняющей функции органа опеки и попечительства, к жителю района о лишении родительских прав, рассказали в пресс-службе инстанции 28 сентября.

В ходе рассмотрения дела суд обнаружил, что ответчик воспитанием, обучением и содержанием несовершеннолетней дочери не занимался, не интересовался ее жизнью, учебой и здоровьем.

Какие-либо уважительные причины, в силу которых ответчик был лишен возможности надлежащим образом выполнять родительские обязанности, отсутствовали. Суд пришел к выводу, что ответчик умышленно уклонялся от воспитания и содержания дочери.

При принятии решения суд учел мнение несовершеннолетней о том, что она согласна на лишение отца родительских прав, поскольку его не знает, он с ней не общается, а также заявление ответчика о признании иска.