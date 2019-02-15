Суд наказал лесничего за незаконную рубку более 300 новогодних елей в Карелии

Женщина дала указание вырубить ели на территории Импилахтинского участкового лесничества, за что получила 2,5 года условно, сообщили в прокуратуре Карелии.

В судебном заседании установлено, что лесничий в конце декабря 2017 года, намереваясь получить собственную материальную выгоду от продажи новогодних елей, дала указание подчиненному работнику и своему знакомому осуществить рубку деревьев на территории Импилахтинского участкового лесничества.

Введенные в заблуждение мужчины срубили не менее чем 322 елей. Автомашина с незаконно заготовленными деревьями была задержана за пределами Карелии.

Причиненный государству ущерб составил более 821,6 тысячи рублей.

Суд с учетом наличия смягчаюших наказание обстоятельств приговорил подсудимую к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2, 5 года.

Приговор в законную силу не вступил.