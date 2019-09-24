Подписаться
Новости. Культура
08:05, 24 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Суд обязал власти принять меры по сохранению Варваринской церкви

Загрузка...

Медвежьегорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску управления по охране объектов культурного наследия Карелии, сообщается на сайте суда.

Иск об обязании выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия был подан к территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Мурманской области и Республике Карелия, к приходу храма пророка Илии в Медвежьегорске Петрозаводской и Карельской Епархии РПЦ (Московский патриархат).

Решением суда исковые требования были удовлетворены.

На управление агентства по управлению государственным имуществом возложена обязанность до осуществления полного комплекса работ по реставрации обеспечить сохранность и безопасность всех элементов Варваринской церкви, которые после демонтажа, произведенного в 2015 году, складированы на территории деревни Типиницы и села Великая Губа Медвежьегорского района Республики Карелия.

В удовлетворении исковых требований к приходу храма пророка Илии отказано.

"С учетом наличия реальной угрозы физической утраты памятника, принимая во внимание значимость Варваринской церкви как памятника архитектуры и объекта культурного наследия федерального значения, решение обращено к немедленному исполнению. В настоящее время судебное решение в законную силу не вступило", - говорится в сообщении суда.

Варваринскую церковь - памятник деревянного зодчества XVII века, превращающийся в дрова в Заонежье, перевезут в Петрозаводск, ранее заявили в Минкультуры РФ.

Еще в 2015 году по решению министерства культуры России памятник был разобран на бревна и перевезен из нежилой деревни Яндомозеро в Типиницы – для обеспечения большей сохранности после реставрации, на которую федеральные власти выделили свыше 34 миллионов рублей.

Однако с тех пор на объекте сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", а уникальный деревянный памятник, по словам местных жителей, превращается в груду дров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-09-24 10:53:38
А где же 34 миллиона выделенных из федерального бюджета, в чьих карманах осели деньги?
Неравнодушный
2019-09-24 09:58:23
Варварское отношение к памятникам своей истории и к своим предкам у нас в порядке вещей, слишком много экспериментов было проделано в двадцатом веке с мозгами и телами наших людей.
кир
2019-09-24 13:09:41
Неравнодушный, согласен. Также как и с ранее сказанным: "знание истории и гигантского значения религии в развитии человечества никак не противоречат праву вести светский образ жизни!"
Изя
2019-09-24 09:33:49
Управление по охране ....-молодцы , стараются (((( ,Охраняют дрова . Вон , на Ленина-Анохина историческое здание продали , не пойми кому , превратили в дрова и тоже -типа охраняют каждое бревно ))) :)
Leopol'd
2019-09-24 09:24:36
"В удовлетворении исковых требований к приходу храма пророка Илии отказано."
Т. е. как обычно, за бюджетные деньги все сделать и подарить РПЦ. А почему собственно поклонники других конфессий и атеисты должны своими налогами кормить РПЦ?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
17.09.2019, 15:38
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков? (ОПРОС)
18.09.2019, 13:50
Какое–то время мы бегали
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
17.09.2019, 11:08
Отмена единого налога на вмененный доход приведет к массовому закрытию фирм, считает Гнетова

Аналитика

Сегодня 09:13
Обществоведение
Деньги на школы, садики и благоустройство 7
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал, какие изменения произойдут в карельской столице в результате решений, принятых депутатами на сентябрьской сессии.
Российскую школу хотят избавить от религиозного образования 9
20.09.2019 13:25
Какое–то время мы бегали 2
18.09.2019 13:50
"Простые работяги на нашей стороне" 7
18.09.2019 09:52
Лучший способ потратить материнский капитал
17.09.2019 14:12
Вся аналитика

Чтиво

19.09.2019 14:18
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Приказ: объект не открывать 8
19.09.2019 14:04
Что нужно знать перед тем, как начать заниматься спортом
18.09.2019 09:55
Ночной протокол 9
16.09.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером ни ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 11:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»