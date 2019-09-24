Суд обязал власти принять меры по сохранению Варваринской церкви

Медвежьегорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску управления по охране объектов культурного наследия Карелии, сообщается на сайте суда.

Иск об обязании выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия был подан к территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Мурманской области и Республике Карелия, к приходу храма пророка Илии в Медвежьегорске Петрозаводской и Карельской Епархии РПЦ (Московский патриархат).

Решением суда исковые требования были удовлетворены.

На управление агентства по управлению государственным имуществом возложена обязанность до осуществления полного комплекса работ по реставрации обеспечить сохранность и безопасность всех элементов Варваринской церкви, которые после демонтажа, произведенного в 2015 году, складированы на территории деревни Типиницы и села Великая Губа Медвежьегорского района Республики Карелия.

В удовлетворении исковых требований к приходу храма пророка Илии отказано.

"С учетом наличия реальной угрозы физической утраты памятника, принимая во внимание значимость Варваринской церкви как памятника архитектуры и объекта культурного наследия федерального значения, решение обращено к немедленному исполнению. В настоящее время судебное решение в законную силу не вступило", - говорится в сообщении суда.

Варваринскую церковь - памятник деревянного зодчества XVII века, превращающийся в дрова в Заонежье, перевезут в Петрозаводск, ранее заявили в Минкультуры РФ.

Еще в 2015 году по решению министерства культуры России памятник был разобран на бревна и перевезен из нежилой деревни Яндомозеро в Типиницы – для обеспечения большей сохранности после реставрации, на которую федеральные власти выделили свыше 34 миллионов рублей.

Однако с тех пор на объекте сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", а уникальный деревянный памятник, по словам местных жителей, превращается в груду дров.