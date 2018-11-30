Суд оштрафовал карельскую телекомпанию на 100 тысяч

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ООО "ТВ-Контакт" наказали за совмещение рекламы с передачей "Музыкальные поздравления", сообщили в УФАС Карелии.
В апреле 2017 года в эфирном вещании в Сегеже двух телеканалов "Телекомпания ПЯТНИЦА" и "ТВ-Сегежа" выпуск телепередачи "Музыкальные поздравления", который длился 1 минуту, совмещался с рекламой способом "бегущей строки".
Был нарушен федеральный закон, согласно которому совмещать с рекламой можно передачи продолжительностью не менее 15 минут.
ООО "ТВ-Контакт" оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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