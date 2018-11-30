Суд оштрафовал карельскую телекомпанию на 100 тысяч

ООО "ТВ-Контакт" наказали за совмещение рекламы с передачей "Музыкальные поздравления", сообщили в УФАС Карелии.

В апреле 2017 года в эфирном вещании в Сегеже двух телеканалов "Телекомпания ПЯТНИЦА" и "ТВ-Сегежа" выпуск телепередачи "Музыкальные поздравления", который длился 1 минуту, совмещался с рекламой способом "бегущей строки".

Был нарушен федеральный закон, согласно которому совмещать с рекламой можно передачи продолжительностью не менее 15 минут.

ООО "ТВ-Контакт" оштрафовали на 100 тысяч рублей.