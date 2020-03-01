Суд оштрафовал лидера "Справедливой России" в Карелии на тысячу рублей

Партийный руководитель признан виновным в нарушении правил агитации на выборах в горсовет Сортавалы.

Мировой суд карельского города Сортавала признал председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Ройне Изюмова виновным в нарушении правил агитации на муниципальных выборах. Суд назначил Изюмову штраф в размере одной тысячи рублей.

Как рассказал "Столице на Онего" сам лидер карельских "справедливороссов", поводом для привлечения его к административной ответственности послужили визитки, которые Ройне Изюмов вручил нескольким членам участковых избирательных комиссий в день голосования. На этих визитках была указана контактная информация председателя совета регионального отделения "Справедливой России" и размещен партийный логотип.

"Я не раздавал эти визитки всем членам комиссии и не распространял их на избирательных участках. Я их давал только тем членам участковых комиссий, которые хотели обменяться со мной контактной информацией", - подчеркнул Изюмов.

По его словам, он еще не решил, будет ли обжаловать судебный вердикт. "Мне необходимо посоветоваться с нашим юристом", - пояснил Ройне Изюмов.

В настоящее время голосование на выборах в городской совет Сортавалы завершено, и избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.