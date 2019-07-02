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Новости. Общество
09:12, 02 Июля 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС, архив

Суд оштрафовал жителя Карелии за оскорбление российской власти в соцсети

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Жителя Калевальского района оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление российской власти в "ВКонтакте", сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии выявили жителя поселка Калевала 1983 года рождения, который на своей странице в "ВКонтакте" разместил несколько изображений, демонстрирующих явное неуважение и оскорбление органов, осуществляющих государственную власть в Российской Федерации. При этом пользователь не настраивал раздел приватности, информация оказалась доступной для ознакомления неограниченного числа лиц.

Материалы в отношении указанного лица были переданы в ОМВД России по Калевальскому району. Было возбуждено административное производство.

Костомукшский городской суд 25 апреля признал жителя поселка виновным в совершении административного правонарушения, назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако гражданин подал апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Карелия на решение суда первой инстанции.

Но 27 июня вступило в силу апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия, согласно которому решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба данного лица - без удовлетворения.

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Комментарии

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кир
2019-07-02 12:36:22
У нас Заноза первая попадет под раздачу. А что делать, если ума-то нет?
Lana
2019-07-02 11:08:47
В чем выражалось неуважение к власти! Цитату в студию! Народ хочет знать к чему готовиться.
zanoza
2019-07-02 11:02:36
Так это же закономерно! В стране растёт народное недовольство властью,режим всеми силами пытается «закрутить гайки» общественному недовольству, чтобы оно не выплескивалось в акции протеста, и боится даже малейших проявлений гражданского неповиновения. Вместе с тем становится все очевиднее, что где-то должно, образно говоря, «прорвать».
Серый
2019-07-02 10:52:38
Это намек на фильтрацию "прямых" высказываний
User
2019-07-02 09:56:11
А за что их уважать-то?
Мизантроп
2019-07-02 09:38:15
Какая прелесть.
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