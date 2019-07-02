Суд оштрафовал жителя Карелии за оскорбление российской власти в соцсети

Жителя Калевальского района оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление российской власти в "ВКонтакте", сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии выявили жителя поселка Калевала 1983 года рождения, который на своей странице в "ВКонтакте" разместил несколько изображений, демонстрирующих явное неуважение и оскорбление органов, осуществляющих государственную власть в Российской Федерации. При этом пользователь не настраивал раздел приватности, информация оказалась доступной для ознакомления неограниченного числа лиц.

Материалы в отношении указанного лица были переданы в ОМВД России по Калевальскому району. Было возбуждено административное производство.

Костомукшский городской суд 25 апреля признал жителя поселка виновным в совершении административного правонарушения, назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако гражданин подал апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Карелия на решение суда первой инстанции.

Но 27 июня вступило в силу апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия, согласно которому решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба данного лица - без удовлетворения.