Суд оставил приговор убийце двоих человек из Карелии без изменения

Второй апелляционный суд отказал жителю Сегежи в отмене приговора.

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 6 ноября рассмотрел уголовное дело по жалобам жителя Сегежи и его защитника на приговор Верховного суда Карелии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Мужчина был признан виновным в двойном убийстве. В августе 2022 года он поссорился на улице и зарезал двоих сегежан, 25 и 38 лет, отчима с пасынком. После этого он скрылся, но был объявлен в розыск и вскоре задержан.

Сам сегежанин уверял, что в момент убийства находился в состоянии необходимой обороны. Однако ни присяжные, ни суд не поверили ему и признали виновным. Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима, 1 году ограничения свободы и штрафу.

Судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставила приговор без изменения.