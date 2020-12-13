Суд освободил от наказания мужчину, перебежавшего без документов из Финляндии в Карелию

Нарушитель Госграницы освобожден от штрафа и отпущен из-под стражи в зале суда, сообщается на сайте Лоухского районного суда.

Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, не имеющего гражданства, места жительства и регистрации на территории России, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы.

В суде установлено, что гражданин летом выдвинулся из Финляндии в сторону госграницы с Россией и умышленно, осознавая общественную опасность своего незаконного пересечения границы без документов, удостоверяющих личность, и надлежащего разрешения, пересек границу России и Финляндии на территории Карелии, после чего продолжил движение вглубь территории Российской Федерации.

В суде подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором Лоухского районного суда нарушитель признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа. Однако, учитывая срок содержания его под стражей, он полностью освобожден от отбывания назначенного наказания и освобожден из-под стражи немедленно в зале суда.