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Суд освободил от наказания мужчину, перебежавшего без документов из Финляндии в Карелию

Новости. Происшествия
07:25, 14 Декабря 2020
фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko
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Нарушитель Госграницы освобожден от штрафа и отпущен из-под стражи в зале суда, сообщается на сайте Лоухского районного суда.

Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, не имеющего гражданства, места жительства и регистрации на территории России, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы.

В суде установлено, что гражданин летом выдвинулся из Финляндии в сторону госграницы с Россией и умышленно, осознавая общественную опасность своего незаконного пересечения границы без документов, удостоверяющих личность, и надлежащего разрешения, пересек границу России и Финляндии на территории Карелии, после чего продолжил движение вглубь территории Российской Федерации.

В суде подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором Лоухского районного суда нарушитель признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа. Однако, учитывая срок содержания его под стражей, он полностью освобожден от отбывания назначенного наказания и освобожден из-под стражи немедленно в зале суда.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-12-14 10:14:29
Счпс у койры истерика случится
Саныч
2020-12-14 10:04:04
Надо орден дать. Наградить отчаянного. Приставить кира для вразумления)
Штази
2020-12-14 08:24:58
Бредятина какая-то. Получается, таким вот способом в Россию, причём безнаказанно, может кто угодно проникнуть без гражданства и докУментов? А нахрена тогда вообще граница? Ищи свищи...
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