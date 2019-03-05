Суд перевел в колонию общего режима священника Петунова, который устроил смертельное ДТП

Городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство администрации колонии-поселения и перевел священника Ивана Петунова, который пьяным насмерть сбил женщину на "зебре", на более жесткий режим отбывания наказания - в колонию общего режима.

Такое решение во вторник принял судья Дмитрий Хромых.

Как сказала представитель колонии-поселения, Петунов является злостным нарушителем порядка: имеет 9 взысканий, 5 раз помещался в ШИЗО, последний раз нарушил распорядок дня 28 февраля.

Священник вступал в пререкания с сотрудниками колонии, выражался жаргонными выражениями.

"Я не помню, что выражался жаргонными словами", – сказал Петунов.

Судья Дмитрий Хромых не стал цитировать в суде нецензурные слова священника, чтобы не нарушить закон.

По данным администрации колонии, Петунов называл "краснопузым" (так называют работающих на сотрудников колонии заключенных) одного из осужденных.

Петунов сказал, что он поддерживает заявление о переводе в колонию общего режима.



Прокурор поддержала ходатайство администрации колонии-поселения.

Напомним, в июне 2015 года Петрозаводский городской суд приговорил священника Ивана Петунова, сбившего насмерть женщину на "зебре", к 4 годам колонии-поселения, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших, снизив размер каждого с 1 млн рублей до 500 тысяч рублей.

Как доказано в суде, священник храма Пантелеимона, 35-летний Иван Петунов в декабре 2015 года насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова ранее лишили водительских прав на два года и три месяца.

В ходе процесса священнослужитель объяснил запах алкоголя тем, что накануне ДТП ел чеснок, опасаясь гриппа. Между тем, многие свидетели трагедии утверждали, что священник был нетрезв. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови Петунова.