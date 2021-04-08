Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
«Офицеры России» борются за пост мэра Петрозаводска 31
Сегодня 12:17
Жертвами коронавируса стали еще три жителя Карелии
Сегодня 09:18
Риелтор объяснил, у каких хозяев нельзя покупать квартиру
08.04.2021 21:05
В Петрозаводске обвиняемая в фальсификации доказательств дознаватель полиции отправлена под домашний арест 1
Сегодня 06:40
Следком Карелии просит суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца 15
Сегодня 13:10
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска 12
Сегодня 09:59
Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске, был пьяным 4
Сегодня 09:55

Суд оштрафовал жителя Петрозаводска за нацистскую символику и экстремизм

Новости. Происшествия
16:45, 09 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев
Загрузка...

Петрозаводчанин получил штраф за нацистскую символику и распространение экстремистских материалов, сообщили в МВД Карелии.

В марте житель Карелии привлекался к административной ответственности за экстремизм.

Суд признал петрозаводчанина виновным в публичном демонстрировании нацистской символики и распространении экстремистских материалов и назначил наказание в виде штрафа в тысячу рублей за каждый из материалов.

Всего в этом году судами к административной ответственности за экстремизм привлекались три жителя Карелии, в отношении которых было составлено четыре административных материала.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-09 18:13:51
Свершилось ! Местечкового престарелого начальника штаба берлинского пациента отловили и предъявили вовлечение малолетних. Офф, получишь по полной программе. Уже истеришь в интернете. Будем наблюдать :)
Off
2021-04-09 16:47:25
Штирлица надо оштрафовать . За пропаганду нацистских символов ))
кир
2021-04-09 17:24:34
Off, неумно, больной. Маме помоги. Здесь ты не нужен.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве
04.04.2021, 12:05
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
«Высший пилотаж финской архитектуры»
Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 3
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 18:48
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
Сегодня 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 12
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»