Суд оштрафовал жителя Петрозаводска за нацистскую символику и экстремизм

Петрозаводчанин получил штраф за нацистскую символику и распространение экстремистских материалов, сообщили в МВД Карелии.

В марте житель Карелии привлекался к административной ответственности за экстремизм.

Суд признал петрозаводчанина виновным в публичном демонстрировании нацистской символики и распространении экстремистских материалов и назначил наказание в виде штрафа в тысячу рублей за каждый из материалов.

Всего в этом году судами к административной ответственности за экстремизм привлекались три жителя Карелии, в отношении которых было составлено четыре административных материала.