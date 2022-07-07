Суд приступил к изучению материалов дела обвиняемого в растрате экс-гендиректора «Карелавтотранса»

Петрозаводский городской суд начал рассмотрение материалов уголовного дела бывшего гендиректора ГУП «Карелавтотранс» Дмитрия Школина, обвиняемого в превышении полномочий и растрате денег.

Школин, возглавлявший государственное предприятие в 2020 году, продал два подержанных автомобиля, принадлежавших «Карелавтотрансу». По версии следствия, «ГАЗель» 2010 года выпуска была реализована за 50 тыс. рублей, а «Chevrolet Niva» 2008 года выпуска — за 37 тыс. рублей. Гособвинение считает, что машины ушли сожительнице Школина по заниженной стоимости, а затем могли быть перепроданы по более высокой цене.

Процесс ведет судья Анна Дубинкина. Защищает подсудимого петрозаводский адвокат Наталья Константинова. Сам Дмитрий Школин также участвует во всех заседаниях.

Уголовное дело состоит из семи томов. Следующее судебное заседание запланировано на 22 сентября.