Суд признал виновным руководителя предприятия, оставившего без воды поселки на юге Карелии

В Лахденпохье завершилось рассмотрение дела, где и. о. местного «Водоконала» обжаловал признание его виновным в аварии.

Прокуратура Лахденпохского района в декабре 2022 и январе 2023 годов возбудила три производства об административных нарушениях в отношении и. о. директора МУП «Водоканал», не обеспечившего водоснабжение поселков Куликово, Тоунан и Ласанен в ноябре 2022 года.

Рассмотрев материалы прокуратуры, Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору оштрафовал руководителя организации.

Руководитель не согласился с этим и обжаловал их в Лахденпохском районном суде, однако 7 июня судьи, рассмотрев жалобы, оставили штрафы в силе.