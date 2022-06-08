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Суд продлил арест обвиняемому в даче взятки гендиректору регоператора по вывозу мусора в Карелии Новикову

Новости. Общество
07:20, 22 Июня 2022

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Суд в Петрозаводске до 26 августа продлил арест гендиректора ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО) по вывозу мусора в республике Ивана Новикова, обвиняемого в даче взятки.

Судья петрозаводского городского суда Ольга Дубкова 20 июня удовлетворила ходатайство следователя по особо важным делам республиканского Следкома Александра Брюханова о продлении ареста генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» (ранее — ООО «Автоспецтранс») Ивана Новикова до 26 августа включительно.

Адвокат Новикова Андрей Закатов просил для него домашний арест. Однако представитель республиканской прокуратуры Максим Геньба поддержал ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Ивана Новикова, что и было сделано.

Напомним, задержанный 27 декабря 2021 года и через день арестованный Иван Новиков хотел получить базу данных Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), который через свои расчетные центры предоставляет большой комплекс услуг. Это, например, начисление платы за различные жилищно-коммунальные услуги: взносы на проведение капитального ремонта, плата за наем жилья; выпуск и организация доставки единых платежных счетов; сбор платежей, учет и распределение поступающих денежных средств, включая их перечисление предприятиям ЖКХ и другие услуги.

В случае получения такой базы, Новиков, по данным следствия, планировал расторгнуть договор с ЕИРЦ. И тогда регоператор по вывозу мусора в Карелии смог бы предоставлять названный выше комплекс услуг самостоятельно, с большей для него прибылью. Но поскольку самостоятельное создание такой базы данных — долгое и дорогое занятие, со сбором необходимых данных в ЕГРЮЛ, Росреестре, других организациях, Иван Новиков, по данным следствия, решил по дешевке — всего за 200 тысяч рублей — купить базу в Едином информационно-расчетном центре, о чем договорился с сотрудником ЕИРЦ. При этом отнести ему деньги он уговорил своего подчиненного. Факт передачи этим сотрудником 100 тысяч рублей в качестве половины взятки был зафиксирован заранее узнавшими об этом сотрудниками УФСБ Карелии.

В результате Иван Новиков обвиняется в даче взятки в крупном размере — 200 тысяч рублей, сотруднику Единого информационно-расчетного центра РК, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, представляющих коммерческую тайну. Аналогичное обвинение предъявлено и выступившему в роли посредника подчиненному Новикова — работнику ООО «Карельский экологический оператор». Получатель денег — сотрудник ЕИРЦ проходит по делу свидетелем.

Как сообщалось ранее, сейчас и.о. гендиректора ООО «Карельский экологический оператор» является бывший гендиректор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев, скандально прославившийся получением в этой должности беспрецедентной для нашей небольшой республики премии в 26 миллионов рублей. Причем назначение Дегтярева и.о. гендиректора КЭО подписал находившийся в камере СИЗО Новиков.

При этом, генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» (ему принадлежит контрольная доля КЭО) Владимир Кванин в разговоре с журналистом «Столицы на Онего» опроверг информацию об увольнении своего подчиненного Ивана Новикова.

«Как ранее я говорил, Новиков будет оставаться в должности генерального директора „Карельского экологического оператора“ до приговора суда, если тот признает его виновным», — сообщил Владимир Кванин.

 

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