Назначение Павла Дегтярева исполняющим обязанности гендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии подписали в СИЗО

Находящийся под арестом в СИЗО гендиректор регоператора по вывозу мусора в Карелии Иван Новиков назначил исполняющим его обязанности бывшего руководителя «Кареллеспрома» Павла Дегтярева.

Как стало известно «Столице на Онего», исполняющим обязанности генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО) назначен неоднозначно прославившийся в республике бывший гендиректор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев, в этой должности получивший баснословную для нашей дотационной республики премию в 26 миллионов рублей.

Факт назначения Павда Дегтярева на должность и. о. гендиректора регоператора нашему изданию подтвердили в Министерстве природных ресурсов Карелии, координирующем реализацию «мусорной» реформы в республике. При этом наш собеседник в Минприроды озвучил любопытную информацию о том, что приказ о назначении Дегтярева в камере СИЗО через своего адвоката подписал продолжающий оставаться гендиректором КЭО Иван Новиков.

Последний, напомним, 29 декабря прошлого года был арестован по обвинению в даче 200-тысячной взятки сотруднику ЕИРЦ Карелии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.

После ареста Ивана Новикова исполняющим обязанности гендиректора КЭО был назначен Евгений Арсентьев, с 2021 года работающий здесь заместителем. Получается, что сейчас Дегтярев займет место Новикова, а Арсентьев вернется на свою прежнюю должность замгендиректора КЭО.

Как ранее мы сообщали, бывший сотрудник Госнаркоконтроля, затем бизнесмен и гендиректор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев 10 января 2020 года был назначен руководителем Управления автомобильных дорог РК, откуда уволился 9 марта этого года.

По информации одного из наших источников в карельском правительстве, не питавший особой любви к работе в дорожной сфере и имеющий хорошие связи во властных структурах республики, Дегтярев уволился из Управтодора, потому что ему пообещали должность руководителя Карельского экологического оператора (КЭО).

И как видим, ему удалось стать главным карельским «мусорщиком».