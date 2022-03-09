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Павел Дегтярев по собственному желанию освободил кресло начальника Управления автомобильных дорог Карелии

Новости. Политика
07:50, 10 Марта 2022
фото: ©Столица на Онего

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Новым руководителем Управтодора назначен, как и Павел Дегтярев, тоже бывший сотрудник органов внутренних дел республики Сергей Макаров.

Как стало известно «Столице на Онего», руководитель Управления автодорог Карелии Павел Дегтярев написал заявление об увольнении по собственному желанию с 10 марта.

Этот факт нашему изданию подтвердил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин, подписавший приказ об освобождении Павла Дегтярева от занимаемой должности. Однако на наш вопрос о новом месте работы Дегтярева глава Минтранса ответил, что это ему неизвестно.

В Карелии бывший сотрудник госнаркоконтроля, юрист Павел Дегтярев неоднозначно прославился в 2019 году, когда был генеральным директором лесопромышленной компании «Кареллеспром». Тогда, напомним, республиканское правительство, которому на тот момент принадлежал контрольный пакет акций «Кареллеспрома», принял решение о выплате топ-менеджеру компании Дегтяреву беспрецедентной для небогатого региона денежной премии в 26 миллионов рублей.

В конце 2019 года правительство республики лишилось контрольного пакета акций «Кареллеспрома», и его возглавил новый руководитель Игорь Сапунков. А Павел Дегтярев уже 10 января 2020 года занял кресло начальника Управления автодорог. Однако здесь он долго он не задержался и уволился.

Куда теперь пойдет трудиться ранее занимавшийся, в частности, лесным, строительным и дорожным бизнесом Дегтярев, пока неизвестно. Появилась информация о его возможном назначении новым руководителем ООО «Карельский экологический оператор»(КЭО - бывший «Автоспецтранс») - вместо арестованного по обвинению в даче взятки Ивана Новикова. Однако генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» (ему принадлежит контрольная доля КЭО) Владимир Кванин в разговоре с журналистом «Столицы на Онего» опроверг информацию об увольнении своего подчиненного Ивана Новикова.

«Как ранее я говорил, Новиков будет оставаться в должности генерального директора «Карельского экологического оператора» до приговора суда, если тот признает его виновным», - сообщил Владимир Кванин.

Как нам стало известно, новым начальником Управтодора РК назначен 44-летний полковник полиции в отставке, и по образованию тоже юрист Сергей Макаров. Почти 25 лет он проработал в органах внутренних дел республики, в частности, возглавлял полицию Суоярви, Олонца, Сегежи. После увольнения со службы в полиции, в 2019-2020 годах Сергей Макаров работал гендиректором петрозаводского ДРСУ, которое недавно вошло в состав Кондопожского дорожного управления. Затем Сергей Макаров был назначен советником премьер-министра республики Александра Чепика, и 9 марта отработал в этой должности последний день.

На наш вопрос, справится ли он с непростой должностью начальника Управтодора, Сергей Макаров осторожно ответил, что «опыт управленческой работы у него есть, понимание стоящих перед Управлением автодорог задач, тоже имеется».

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