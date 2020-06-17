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Бывший гендиректор "Кареллеспрома" вновь проиграл в суде журналисту

Новости. Общество
12:25, 18 Июня 2020
фото: ©Столица на Онего
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Руководителю Управления автомобильных дорог Карелии Павлу Дегтяреву не удалось получить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда от публикации о его прошлогодней премии.

Коллегия судей Верховного суда Карелии оставила в силе решение городского суда Петрозаводска, который отклонил 29 января иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего генерального директора лесопромышленной холдинговой компании "Кареллеспром" Павла Дегтярева к онлайн-изданию "Вести Карелии" и его автору Светлане Лысенко. Отставной топ-менеджер потребовал взыскать с них по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда от публикации, посвященной прошлогодней премии Дегтярева, и признать часть фраз из этой статьи несоответствующими действительности, но городской суд не нашел оснований для удовлетворения этих требований. К такому же выводу пришел 18 июня и Верховный суд Карелии.

Напомним, поводом для иска Павла Дегтярева к заслуженному журналисту Карелии послужила статья Светланы Лысенко "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?", которая была опубликована в Интернет-газете "Вести Карелии" 11 июля 2019 года. Лысенко первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате в 26 миллионов рублей хозяйственному руководителю, назначенному на свою должность с ведома карельского руководства, а в публикации, которая стала предметом судебного разбирательства, представила мнение некоторых экспертов о деятельности лесопромышленного холдинга, где на тот момент республиканскому правительству принадлежал контрольный пакет акций.

Сейчас Павел Дегтярев возглавляет Управление автомобильных дорог Карелии, а правительство республики в прошлом году продало с аукциона часть своей доли в "Кареллеспроме" и перестало являться его крупнейшим собственником.  

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