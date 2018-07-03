Суд продлил реализацию имущества бизнесмена, сносившего памятник культуры в центре Петрозаводска

Арбитражный суд Карелии продлил срок реализации имущества известного бизнесмена Чеслава Скрипина в рамках дела о его банкротстве.

Ходатайство о продлении направил финансовый управляющий Скрипина. Он мотивировал просьбу тем, что в суде еще не рассмотрено его заявление о признании недействительной одной из сделок должника, не утвержден порядок, условия и сроки продажи имущественных прав Скрипина.

В материалах дела указано, что на дату рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом Скрипин являлся участником семи обществ с ограниченной ответственностью с размером доли от 45% до 100%.

Арбитражный суд признал Скрипина банкротом в конце прошлого года по заявлению индивидуального предпринимателя Ирины Перовой. Она предъявила к должнику финансовые требования на сумму 981,7 млн. рублей.

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