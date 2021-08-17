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Суд разрешил конфликт между мэрией Петрозаводска и подрядчиком из-за плохой уборки снега зимой

Новости. Общество
15:38, 19 Августа 2021
фото: коллаж: pxhere.com, Википедия, ООО «Техрент»

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Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск администрации Петрозаводска о взыскании штрафа с ООО «ТехРент» за плохую уборку улиц города от снега минувшей зимой, но уменьшил сумму в 2 раза.

В решении суда говорится, что зимой в администрацию Петрозаводска поступали многочисленные жалобы от участников дорожного движения на неудовлетворительное качество работ по снегоочистке и борьбе с гололедицей.  Проведенная властями проверка показала, что состояние объектов улично-дорожной сети города не отвечало установленным нормативам. В результате администрация выставила ООО «ТехРент» требование об оплате штрафа в размере 4,2 млн рублей.

Компания посчитала требование об уплате штрафа незаконным.

«Проверка проводилась в период интенсивного снегопада, в связи с интенсивными осадками снег укатывался проезжающим автотранспортом, что способствовало образованию снежного наката и рыхлого снега на дорогах. Вместе с тем, на момент проведения проверки срок для окончания снегоочистки и приведение дорожного покрытия в соответствие с нормативными требованиями не истек», — приводятся аргументы «ТехРента» в решении суда.

Суд не согласился с этими доводами.

«Ссылка… на сложные погодные условия не опровергает факты, изложенные в акте проверки, и не может служить обстоятельством, освобождающим общество от ответственности. Более того, обязанность по очистке снега с учетом положений пункта 8.2 ГОСТ Р 50597-2017 не ставиться в зависимость от установления заказчиком сроков устранения выявленных недостатков», — сказано в судебном решении.

Вместе с тем, суд учел, что в конце февраля компания устранила выявленные нарушения.

Согласно судебному решению, «ТехРент» должен выплатить администрации Петрозаводска 2,1 млн рублей.

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