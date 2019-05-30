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Новости. Экономика
11:24, 30 Мая 2019
фото: Игорь Георгиевский

Суд решил взыскать с Сегежского ЦБК 8,5 млн рублей

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Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск ООО "Русэнергоресурс" к АО "Сегежский ЦБК" о взыскании 8,5 млн рублей за несвоевременную оплату потребленной электрической энергии.

Как следует из материалов дела, "Русэнергоресурс" включил в эту сумму проценты за пользование чужими денежными средствами и пени за несвоевременную оплату потребленной электрической энергии с 19.02.2016 года по 01.02.2019 года.

Сегежский ЦБК в отзыве на иск с требованиями не согласился. Он указал на "явную несоразмерность пеней последствиям нарушения обязательств", пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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