Суд Сортавалы отказался отменять итоги выборов в городской совет

Иски проигравших кандидатов от партии "Справедливая Россия " отклонены.

Суд Сортавалы отказался удовлетворить иски об отмене итогов голосования на выборах в городской совет, состоявшихся 1 марта. С такими исками в суд обратились проигравшие кандидаты от партии "Справедливая Россия", которые считают, что выборы в Сортавале проходили с многочисленными нарушениями избирательного законодательства.

Суд не нашел правовых оснований для отмены итогов голосования и признании результатов выборов недействительными. Напомним, по итогам голосования в новый состав горсовета Сортавалы не прошел ни один кандидат "справедливороссов". 12 из 15 депутатских мандатов достались кандидатам от партии "Единой России", один получила кандидат от КПРФ, а еще два – самовыдвиженцы.