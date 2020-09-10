Суд Сортавалы признал незаконным назначение депутата Олега Белова временно исполняющим обязанности главы города

Суд удовлетворил иск избранного мэра Сергея Крупина, отправленного в отставку городским советом.

Сортавальский городской суд признал 11 сентября незаконным решение июльской сессии местного совета о назначении депутата Олега Беловым временно исполняющим обязанности главы муниципального образования. С таким иском в суд обратился избранный мэр Сортавалы Сергей Крупин, который 2 июля был отправлен городским советом в отставку.

"Я удовлетворен решением суда, поскольку он восстановил справедливость, - заявил Крупин "Столице на Онего". – Суд признал, что назначение депутата Белова временно исполняющим обязанности главы городского поселения противоречит как федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления, так и уставу муниципального образования".

Напомним, с инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполнял свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов был не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

11 августа Верховный суд Карелии признал незаконным решение горсовета Сортавалы об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина. Между тем республиканский парламент принял 3 июля закон об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений, а основанием для этого стали документы, подписанные временно исполнявшим обязанности главы Сортавалы Олегом Беловым.