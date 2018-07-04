Суд в Петрозаводске начнет пересмотр дела Дмитриева в конце июля

Петрозаводский городской суд планирует 25 июля начать пересмотр уголовного дела главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

"Первое судебное заседание назначено на 10:00 мск 25 июля", - сказали ТАСС в суде.

Дело рассмотрит судья Александр Мерков.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Его арестовал суд на два месяца.