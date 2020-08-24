Суд в Петрозаводске отказал в привлечении к ответственности лидера регионального отделения КПРФ за акцию у памятника Ленину

Первого секретаря регионального отделения КПРФ Евгения Ульянова пытались привлечь к административной ответственности за возложение цветов к памятнику Ленину.

Суд в Петрозаводске сегодня отказал МВД, которое настаивало на привлечении к административной ответственности первого секретаря карельского отделения КПРФ Евгения Ульянова. Об этом нашему изданию сообщил правозащитник Александр Флеганов, который на суде представлял интересы Евгения Ульянова.

Напомним, Ульянова пытались привлечь за то, что в июле группа активистов возложила цветы к памятнику Ленину в Петрозаводске и сделала коллективное фото у постамента. Фото выложили в соцсети, и полиция посчитала, что имело место нарушение численности участников акции (сейчас эти ограничения уже не действуют).

Тем не менее, суд с такой позицией МВД не согласился, и отказался привлекать Ульянова к ответственности.

Сам лидер КПРФ в Карелии расценил действия правоохранителей, как попытку оказать давление на коммунистов.

"В последнее время КПРФ сталкивается с таким давлением все чаще и чаще. Нас пытаются задавить штрафами и запретами. Сейчас власть запрещает нам проводить протестные акции, ссылаясь на борьбу с коронавирусом, в то время, как сама является организатором гораздо более масштабных мероприятий, в которых участвуют тысячи человек", - заявил Ульянов.

Он также сообщил, что КПРФ планировала провести в Петрозаводске митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ, однако власти республики запретили мероприятие. Отказ организаторы намерены обжаловать в суде.

По словам Ульянова, в сентябре в Петрозаводске состоится пленум республиканского отделения КПРФ, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

"По всем случаям оказания давления на КПРФ и запрета общественных мероприятий будет вынесена резолюция, мы доведем информацию на федеральный уровень", - сказал лидер компартии в Карелии.