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Суд в Санкт-Петербурге подтвердил: участок под детский сад на Ключевой выделен законно

Новости. Общество
10:20, 01 Октября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Продолжаются судебные разбирательства вокруг строительства детского сада на пересечении Ключевского шоссе и улицы Репникова в Петрозаводске, сообщили в правительстве Карелии.

Второй апелляционный суд  Санкт-Петербурга отменил  решение Верховного  суда  Карелии  о незаконности выделения  городской администрацией  участка в  парке "Каменный бор"  под строительство детсада. 

Напомним, конфликт начался в феврале этого года, когда стало известно о том, что в микрорайоне Ключевая  в рамках федеральной целевой программы  появится  современный детский сад на 280 мест. Группа граждан потребовала остановить строительство социально значимого объекта, а затем обратилась в суд  и попыталась оспорить перевод части рекреационной зоны в районе Ключевского карьера под возведение детского сада.

Этот иск был удовлетворен - 18 июня судья Верховного суда Республики Карелия Елена Кудряшова признала  незаконным решение  сессии Петросовета от 26 апреля 2012 года "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа", на которой было изменено назначение земли в районе парка "Каменный Бор". На ней разрешили строить объекты здравоохранения, к которым относятся и детские сады.

Однако  решение Верховного суда Карелии оспорили  во  Втором апелляционном суде общей юрисдикции сразу четыре организации  - администрация Петрозаводска, министерство строительства, ЖКХ и энергетики  Карелии, Петросовет и Управление капитального строительства республики Карелия.

29 сентября судья Наталья Буткова полностью отменила решение Верховного суда Республики Карелия. Таким образом, выделение земли под  детский сад признано законным.  

Возле Ключевского карьера  появится современное трехэтажное здание с лифтами, спортивными  площадками и игровыми модулями.  Это позволит заметно сократить очереди в детские  сады Петрозаводска.

 

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