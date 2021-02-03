Суд вернул заявление о банкротстве госпредприятия, о возрождении которого говорили власти Карелии

Налоговая служба, подавшая в суд заявление о банкротстве государственного совхоза "Ведлозерский", сообщила о погашении части задолженности предприятия, но суд вернул иск по другой причине.

Об этом говорится в комментарии регионального Управления ФНС.

Арбитражный суд Карелии 2 февраля принял заявление УФНС о признании АО "Ведлозерский" банкротом. Размер финансовых претензий УФНС на тот момент составлял 4,7 млн рублей. Суд вернул иск, но это связано не с погашением части задолженности, а с другой причиной – к заявлению был приложен не полный комплект документов, пояснили в налоговой службе. В УФНС сообщили, что совхоз работает в штатном режиме и руководство принимает меры для полного погашения задолженности. Как сообщалось ранее, в прошлом году власти Карелии выделили этому предприятию более 500 млн рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".