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Суд вернул заявление о банкротстве госпредприятия, о возрождении которого говорили власти Карелии

Новости. Общество
16:10, 04 Февраля 2021
фото: Минсельхоз Карелии
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Налоговая служба, подавшая в суд заявление о банкротстве государственного совхоза "Ведлозерский", сообщила о погашении части задолженности предприятия, но суд вернул иск по другой причине.

Об этом говорится в комментарии регионального Управления ФНС.

Арбитражный суд Карелии 2 февраля принял заявление УФНС о признании АО "Ведлозерский" банкротом. Размер финансовых претензий УФНС на тот момент составлял 4,7 млн рублей.  

Суд вернул иск, но это связано не с погашением части задолженности, а с другой причиной – к заявлению был приложен не полный комплект документов, пояснили в налоговой службе.

В УФНС сообщили, что совхоз работает в штатном режиме и руководство принимает меры для полного погашения задолженности.

Как сообщалось ранее, в прошлом году власти Карелии выделили этому предприятию более 500 млн рублей.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Йехиам
2021-02-04 16:24:49
"Дела в колхозе шли плохо.
Не сказать, что совсем плохо, можно даже сказать- хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже."
В. Войнович
500 млн рублей Где ????????????????????????
Гость
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