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Суд взыскал с лидера «Справедливой России» в Карелии Ройне Изюмова более 829 тысяч рублей

Новости. Политика
16:25, 28 Февраля 2023
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Депутат республиканского парламента Мария Гоголева потребовала вернуть ей деньги, которая она перечислила бывшему партийному соратнику.

Судья Петрозаводского городского суда Наталья Балицкая частично удовлетворила 28 февраля гражданский иск депутата парламента Карелии из Сортавалы Марии Гоголевой к ее коллеге и в недавнем прошлом соратнику по партии «Справедливая Россия» Ройне Изюмову о взыскании с него более 829 тысяч рублей. Как следует из судебного решения, в эту сумму входят 685 тысяч рублей основного долга Изюмова перед Гоголевой, а также набежавшие проценты. Сам ответчик на рассмотрение иска не явился, но его представитель — юрист Елена Пальцева — сообщила «Столице на Онего», что вынесенное решение будет обжаловано.

Суд не смог установить, зачем понадобились руководителю регионального отделения «Справедливой России» весьма немалые суммы от его бывшей партийной соратницы. Во время слушания дела возникла версия, что эти деньги нужны были на финансирование предвыборной кампании Изюмова, но высказанное предположение не нашло какого бы то ни было подтверждения.

Напомним, в конце 2021 года Мария Гоголева была исключена из руководства регионального отделения «Справедливой России», а в прошлом году и из партии.

Подробнее о суде читайте в статье «Как депутат Гоголева отсудила деньги у депутата Изюмова».

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