Суд взыскал с самозанятой из Карелии пособие по безработице

Женщина получила пособие по безработице, не успев сняться с учёта как самозанятая.

Петрозаводский городской суд взыскал с жительницы карельской столицы более 50 тысяч рублей по иску ГКУ «Центр занятости населения Республики Карелия». Об этом сообщил на сайте суда.

Поводом для обращения стало получение женщиной пособия по безработице с июля по декабрь 2022 года. При этом в апреле 2022 года она была зарегистрирована в качестве самозанятой и снялась с учёта, уже получая пособие. Женщина объяснила, что в качестве самозанятой дохода не имела, однако ключевым стал тот факт, что она скрыла свою регистрацию в качестве самозанятой при оформлении пособия.

Суд взыскал с ответчицы сумму выплаченного пособия. Решение суда не вступило в законную силу.