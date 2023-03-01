Суд заставил власти райцентра в Карелии передвинуть сроки расселения аварийного дома

Администрация Кеми установила расселить людей в 2032 году, хотя дом признали аварийным еще в 2021-вом.

Суд в Кеми признал незаконным постановление местных чиновников, которые установили срок расселения одного из аварийных домов на 2032 год.



Исковое заявление в суд подал прокурор района. Согласно его позиции, этот срок слишком длителен и неразумен - он составит 11 лет со дня признания дома аварийным.



Все основные конструкции здания изношены, дальнейшее проживание в нем опасно для жизни. Поскольку несколько квартир в доме находятся в муниципальной собственности Кемского городского поселения, иск был подан в отношении чиновников.



Суд признал незаконным постановление ответчика и обязал его установить другой срок расселения, рассказали в объединенной пресс-служббе региональных судов.