«Судьба любит смелых»: как девочка из маленького якутского села стала врачом и приехала работать в Карелию

Лиляна Легусина — молодой врач-стоматолог приехала на работу в Сортавальскую районную больницу Карелии по программе «Земский доктор».

Девочка из маленького села в Якутии с необычным именем Лиляна с детства мечтала стать врачом. Но чтобы осуществить желаемое ей пришлось самостоятельно выучить химию, русский язык, английский, а еще казахский и турецкий.

Восемь лет она шла к своей цели и в итоге услышала заветные слова: «Лиляна Борисовна Легусина, вы зачислены в Медицинский казахо-турецкий международный университет им У. А. Ясави на специальность «Стоматология».

В 2020 году Лиляна получила диплом врача. Молодой стоматолог-терапевт приехала на работу в Карелию по программе «Земский доктор».

Сегодня, сидя на берегу Ладожских шхер в Сортавале, молодой специалист Лиляна Борисовна рассказала, как и почему так долго она шла к своей мечте, откуда брала силы, когда терпела неудачи, для чего выучила казахский, турецкий и английский языки, а также мы узнали, чем при поступлении могут помочь якутские оладьи и как сегодня молодой специалист работает в самой большой районной больнице Карелии.

Подробнее читайте в большом интервью «Судьба любит смелых».