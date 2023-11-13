Судьбу пьяного водителя из Прионежья решит суд

© На трассе в Прионежском районе Карелии инспекторы ДПС поймали нетрезвого мужчину за рулем авто.

На федеральной трассе «Кола» в Прионежском районе сотрудники дорожной полиции отстранили от управления 53-летнего водителя. Мужчина был пьян и управлял автомобилем Peugeot. Результат медосвидетельсвоваения по прибору составил 0.31 мг/л.



Автомобиль нарушителя отвезли на штрафстоянку. В отношении нарушителя составлен административный материал.

За управление автомобилем в состоянии опьянения по закону предусматрено лишение прав от полутора до 2 лет, а также штраф 30 тысяч рублей.

Решение примет суд.



