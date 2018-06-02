Судьбу пристройки "Невский пассаж" к дому на Невском решают пока без жильцов и собственников

В Петрозаводске вновь вернулись к обсуждению проблемы сноса скандальной пристройки.

В администрации Петрозаводска состоялось первое заседание консультационного совета по делам градостроительства, где обсудили вопрос исполнительного производства, находящегося на исполнении в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и затрагивающего судьбу пристройки к "Невскому пассажу".

На заседании Евгений Таев заявил, что "фактически надо или выполнить решение суда – сносить пристройку, или договориться с жильцами". Его отчасти поддержала и глава Петрозаводска Ирина Мирошник, осторожно предположив, что "все понимают, что надо стремиться к разрешению конфликта, а не к буквальному исполнению решения суда".

К чему пришли участники дискуссии, читайте в материале "Столицы на Онего".