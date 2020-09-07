Судебные приставы получат запрос от мэрии о сносе пристройки к универсаму "Ритм"

Власти Петрозаводска планируют обратиться в службу судебных приставов для исполнения решения суда о сносе пристройки к зданию бывшего универсама "Ритм".

Это следует из проекта решения Петросовета об утверждении плана администрации Петрозаводска об исполнении наказов избирателей. Один из наказов состоит в исполнении судебного постановления о сносе пристройки.

Проект решения предусматривает направление запроса в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в связи с тем, что владелец пристройки к "Ритму" не исполняет решение Арбитражного суда и не сносит объект.

Как сообщалось ранее, в 2016 году у здания бывшего универсама "Ритм" появилась пристройка, состоящая из 10 павильонов, изготовленных из пеноблоков.

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