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Судебные приставы получат запрос от мэрии о сносе пристройки к универсаму "Ритм"

Новости. Общество
11:30, 08 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Власти Петрозаводска планируют обратиться в службу судебных приставов для исполнения решения суда о сносе пристройки к зданию бывшего универсама "Ритм".

Это следует из проекта решения Петросовета об утверждении плана администрации Петрозаводска об исполнении наказов избирателей. Один из наказов состоит в исполнении судебного постановления о сносе пристройки.

Проект решения предусматривает направление запроса в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в связи с тем, что владелец пристройки к "Ритму" не исполняет решение Арбитражного суда и не сносит объект.

Как сообщалось ранее, в 2016 году у здания бывшего универсама "Ритм" появилась пристройка, состоящая из 10 павильонов, изготовленных из пеноблоков.

Подробнее об этой истории читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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кир
2020-09-08 11:41:58
Изначально любая стройка должна быть законна в режиме реального времени. Не в семнадцатом веке живете.
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