Судебные приставы в Петрозаводске на плечах сотрудников управляющей компании штурмовали их офис

В результате тщательно спланированной операции офис компании с долгом более 10 миллионов рублей и отсидевшим за мошенничество директором был взят, сообщили в службе судебных приставов.

В отделении судебных приставов Петрозаводска находится сводное исполнительное производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью долга на общую сумму 130 тысяч рублей, а также исполнительное производство об обязании ООО перечислить на расчетный счет другой компании средства в размере 10,5 млн рублей, полученные в рамках договора аутсорсинга за управление и содержание общего имущества.

Попытки приставов попасть в помещение управляющей компании были тщетны. Стены в помещении были сделаны с зеркальной тонировкой и панорамными окнами, поэтому сотрудники компании контролировали вход, видели всех желающих к ним войти и, помня о своей многомиллионной задолженности, на всякий случай не пускали никого. На телефонные звонки тоже никто не отвечал. Должник считал подобное поведение тактическим ходом.

К делу оказались привлечены силы отделения судебных приставов по розыску должников и их имущества. После длительного наблюдения за офисом, изучения ситуации и проведения аналитической работы разыскники спланировали операцию по проникновению в здание.

При входе на работу одного из сотрудников приставы силой вошли с ним, как говорится, «на плечах». Были вызваны сотрудники отделения специального назначения, и со стороны могло показаться, что офис берут штурмом.

В результате на офисную технику и мебель был наложен арест. Руководство организации отказалось оставить арестованное имущество на ответственное хранение.

Учредитель, она же заместитель директора управляющей компании, оказалась должником по исполнительному производству как физическое лицо на сумму порядка 400 тысяч рублей. На парковке у здания находился её автомобиль, который был арестован и эвакуирован на специальную стоянку.

Директор в тот день так и не появился на рабочем месте, но при этом руководил действиями своего заместителя через смс-сообщения. Впоследствии выяснилось, что мужчина — житель Москвы — ранее был судим за мошенничество, приговорен к штрафу в размере 1 миллиона рублей и отбывал наказание в местах лишения свободы. Уроки жизни прошли для него даром, на свободе мужчина вновь преступил закон.

По сути дела, деньгами добросовестных квартиросъемщиков «управляли» люди с криминальным прошлым и распоряжались ими по своему усмотрению, применяя различные мошеннические схемы.

В настоящее время судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства компании, находящиеся на расчетных счетах в у третьих лиц, которые также имеют отношение к этой управляющей компании.

Арестованное имущество будет реализовано в счет погашения долга.