Судебные приставы встретятся с жителями Карелии

День единого приема граждан пройдет 26 марта, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

С 14.00 до 20.00 в управлении будет проводиться День единого приема граждан.



Граждане могут обратиться к должностным лицам по вопросам исполнения судебных решений и иных уполномоченных органов.



Личный прием граждан будет проводиться на основании документа, удостоверяющего личность или документа, подтверждающего полномочия.

Информацию о проведении Дня единого приема граждан можно получить по телефону 8(8142)768731.

Ранее сообщалось, что жителей Петрозаводска приглашают на прием в мэрию.