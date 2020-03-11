890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Нам кто-то сверху помогает" 7
Сегодня 14:35
Роспотребнадзор Карелии рассказал, как избежать заражения коронавирусом 4
Сегодня 11:51
Следком проверит обстоятельства страшного ДТП в центре Петрозаводска, где пострадал ребенок и женщина 1
11.03.2020 21:12
Началась подготовка к сносу скандальной пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске 5
Сегодня 09:48
Пропавшую петрозаводчанку нашли на другом континенте 1
Сегодня 10:13

Судебные приставы встретятся с жителями Карелии

Новости. Общество
18:20, 12 Марта 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

День единого приема граждан пройдет 26 марта, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

С 14.00 до 20.00 в управлении будет проводиться День единого приема граждан.

Граждане могут обратиться к должностным лицам по вопросам исполнения судебных решений и иных уполномоченных органов.

Личный прием граждан будет проводиться на основании документа, удостоверяющего личность или документа, подтверждающего полномочия.

Информацию о проведении Дня единого приема граждан можно получить по телефону 8(8142)768731.

Ранее сообщалось, что жителей Петрозаводска приглашают на прием в мэрию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
05.03.2020, 12:40
Современное цифровое оборудование для диагностики новообразований кожи появилось в Петрозаводске
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 14:35
Тема недели
"Нам кто-то сверху помогает" 7
Как парламент Карелии проголосовал за поправки в Конституцию страны, "обнулившие" президентские сроки Путина.
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 4
11.03.2020 17:11
Выбираем квартиру с отделкой "под ключ"
11.03.2020 14:10
"Местный всегда ближе к земле"
11.03.2020 11:32
Как туалетная бумага напугала карельских депутатов 11
10.03.2020 12:37
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

Заседание Заксобрания Карелии по поправкам в Конституцию
Сегодня 17:03
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»