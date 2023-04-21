Судебный пристав в Карелии принудил злостную алиментщицу пустить ребенка к отцу

Жительница Петрозаводска после общения с судебным приставом-исполнителем перестала препятствовать общению ребенка с отцом, сообщили в УФССП Карелии.
Судебные приставы Петрозаводска и Прионежского района занимались исполнительным производством в отношении злостной алиментщицы.
Несмотря на решение суда, женщина не допускала свиданий общего ребенка с отцом.
Судебный пристав-исполнитель во время беседы с нарушительницей закона объяснил, чем чреваты последствия ее действий.
После этого встречи несовершеннолетнего ребенка с отцом возобновились, сообщили в УФССП Карелии.
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