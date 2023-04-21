Судебный пристав в Карелии принудил злостную алиментщицу пустить ребенка к отцу

Жительница Петрозаводска после общения с судебным приставом-исполнителем перестала препятствовать общению ребенка с отцом, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы Петрозаводска и Прионежского района занимались исполнительным производством в отношении злостной алиментщицы.



Несмотря на решение суда, женщина не допускала свиданий общего ребенка с отцом.



Судебный пристав-исполнитель во время беседы с нарушительницей закона объяснил, чем чреваты последствия ее действий.



После этого встречи несовершеннолетнего ребенка с отцом возобновились, сообщили в УФССП Карелии.