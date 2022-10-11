Бомж-рецидивист обокрал храм в Петрозаводске

Бездомный мужчина украл иконы из Екатерининской церкви в столице Карелии, сообщили в МВД России.

Мужчина без определенного места жительства выкрал икону Казанской Божьей Матери из Екатерининской церкви в Петрозаводске, где часто просил милостыню.



Как выяснила полиция, икону второй половины XIX века мужчина вынес под одеждой и продал. После нескольких подобных сделок стражи порядка нашли ее у торговца антиквариатом. Подозреваемого задержали, икону вернули в храм.



Также полицейские выяснили, что за месяц до этого ранее судимый бездомный из этой же церкви украл икону святого Спиридона Тримифунтского, которую попытался сбыть в церковной лавке.



Сотрудница отказалась ее принимать. Тогда злоумышленник попытался похитить из лавки церковную утварь, его заметили, он бросил все и убежал.



Возбуждены уголовные дела о кражах, их объединили в одно производство.





