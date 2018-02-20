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Новости. Общество
13:27, 20 Февраля 2018

Судья, которой распределили дело о гибели детей Сямозеро, закрыла "лагерь смерти" в 2016 году

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Судья Пряжинского районного суда Карелии Ирина Кемпинен по заявлению прокуратуры летом 2016 года запретила деятельность ООО "Парк-отель "Сямозеро".

Отметим, что в 2018 году именно судье  Ирине Кемпинен распределили уголовное дело о гибели детей в лагере на Сямозере. В пятницу, 16 февраля 2018 года, Ирина Кемпинен продлила до 7 августа арест главным фигурантам дела - Елене Решетовой и Вадиму Виноградову.

В июле 2016 года судья удовлетворила иск прокуратуры Карелии к ООО "Парк-отель "Сямозеро" о запрете эксплуатации палаточного, стационарного оздоровительного детских лагерей. А также запретила данной фирме осуществление деятельности по организации и проведению отдыха, оздоровления детей, их воспитания и обучения.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2018-02-20 14:41:23
""В июле 2016 года судья удовлетворила иск прокуратуры Карелии к ООО "Парк-отель "Сямозеро" о запрете эксплуатации палаточного, стационарного оздоровительного детских лагерей """

Так и кто виноват , что решение суда фактически не исполнено к моменту трагедии.???? Суд , прокуратура , приставы ?? Что за цирк в Карелии твориться с исполнением решений судов. Здесь уголовная статья просматривается .. СК кому ???
Тамара
2018-02-20 16:07:14
Ванёк,
Всё по понятиям! Такая вот страна!
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