Судья начала оглашать приговор Дмитриеву за закрытыми дверями

В коридоре городского суда Петрозаводска больше 100 человек ждут решения.

В городском суде Петрозаводска началось оглашение приговора правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого обвинили в педофилии.

Приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву оглашает судья Марина Носова за закрытыми дверями.

Корреспондент "Столицы на Онего" сообщает с места событий, что более 100 человек ждут решения, среди ожидающих – журналисты "НТВ", "Известий" и другие.

"Люди отказываются давать интервью корреспондентам "НТВ", - сообщает журналист "Столицы на Онего".

"Я ваш канал ("НТВ" - ред.) не уважаю", - сказала одна из ожидающих.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.