Судьям повысили зарплату

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским судьям будут повышены оклады, а Минтруд предложил увеличить зарплаты госслужашим.

"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", – говорится в тексте документа.

Минтруд России предложил с 1 октября повысить оклады федеральных госслужащих на 4,3%.

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