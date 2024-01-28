Судно на воздушной подушке спасло жителя Кижских шхер в Карелии

Спасатели вовремя эвакуировали мужчину с сердечным приступом.
Как сообщили в 1 пожарно-спасательной отряде Карелии, днем 24 января в 14.40 на пульт ПСЧ-14 по охране острова Кижи поступил сигнал о помощи.
В деревне Евсеево, расположенной напротив острова Кижи, у мужчины 1970 года рождения случился сердечный приступ. Пострадавшего надо было эвакуировать.
С острова спасатели прибыли, используя судно на воздушной подушке «Хивус». На нем мужчину доставили в деревню Оятевщина, где его уже встречала бригада скорой помощи. Благодаря усилиям спасателей и медиков мужчина был спасен.
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