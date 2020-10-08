Суды в Карелии выписывают гигантские штрафы предприятиям за нарушения антивирусных правил

Суды в Карелии за время пандемии коронавируса рассмотрели 32 административных протокола в отношении юрлиц и ИП за нарушение антивирусных ограничений и применили штрафные санкции на общую сумму 3,2 млн рублей.

Об этом сообщила руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Людмила Котович в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

По ее словам, в среднем, размер одного штрафа составляет около 100 тыс. рублей. "Предприниматели просят прекратить дела по малозначительности или снизить санкции, но суды нас поддерживают в этом плане, что даже отсутствие масок, рециркуляторов, дезсредств и другие такие нарушения - они действительно серьезные", - сообщила Котович. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".