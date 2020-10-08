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Суды в Карелии выписывают гигантские штрафы предприятиям за нарушения антивирусных правил

Новости. Общество
16:21, 09 Октября 2020
фото: фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Суды в Карелии за время пандемии коронавируса рассмотрели 32 административных протокола в отношении юрлиц и ИП за нарушение антивирусных ограничений и применили штрафные санкции на общую сумму 3,2 млн рублей.

Об этом сообщила руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Людмила Котович в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

По ее словам, в среднем, размер одного штрафа составляет около 100 тыс. рублей.

"Предприниматели просят прекратить дела по малозначительности или снизить санкции, но суды нас поддерживают в этом плане, что даже отсутствие масок, рециркуляторов, дезсредств и другие такие нарушения - они действительно серьезные", - сообщила Котович.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-10-09 17:37:28
Бабосики то в бюджет нужны. Скоро такие прожэкты в ход пойдут, ахните.
zanoza
2020-10-09 17:11:19
Идиотизм! Душат бизнес наглым образом! С кого потом налоги стричь собираются, рубят сук на котором сидят и ставят это себе в заслугу.
однозначно
2020-10-09 16:56:53
Полностью одобряю. Штрафовать нещадно всех этих трактирщиков и прочих торговцев китайскими штанами. Нынче каждый мелкий лавочник мнит себя предпринимателем. Купи-продай, не более того, а гонору как комиссарши.
Ткачев
2020-10-09 17:20:37
однозначно, А я ещё больше одобряю.
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